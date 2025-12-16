Володин призвал устанавливать цены на жилье с учетом его востребованности

В стране сложно ввести дифференцированный подход к ипотечному кредитованию в зависимости от дохода для жителей разных регионов, указал председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра жилья в РФ должна учитывать региональные особенности, а цены на жилье надо устанавливать, принимая во внимание его востребованность и продажи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей РФ.

"Правильно было бы прежде, чем устанавливать цены, еще раз обращать внимание на востребованность жилья, на его продажи. И исходить в том числе из этого. А когда речь идет об обеспечении жильем и детей-сирот, и врачей, и учителей, в том числе понимать, что без поддержки государства мы не решим эту задачу", - сказал Володин.

По его словам, в стране сложно ввести дифференцированный подход к ипотечному кредитованию в зависимости от дохода для жителей разных регионов, однако возможно ввести программно-целевой подход с точки зрения обеспеченности жильем молодых специалистов.