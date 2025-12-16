Матвиенко призвала регионы изучить проекты ДОМ.РФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Регионам необходимо предметно изучить инструменты, предлагаемые ДОМ.РФ, в том числе арендное жилье и индивидуальное жилищное строительство, для обеспечения семей доступным жильем, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей.

Матвиенко обратила внимание, что для решения демографических проблем одним из ключевых вопросов является обеспечение семей доступным жильем.

"Коллеги, я прошу вас предметно изучить инструменты, предлагаемые ДОМ.РФ, - нашим главным институтом развития в жилищной сфере. Их довольно много уже. Это и арендное жилье, и индивидуальное жилищное строительство, и партнерское финансирование, которое пока реализуется в рамках "пилота", и целый ряд других возможностей", - сообщила Матвиенко.

Также она отметила, что есть очень хороший региональный опыт по работе с инструментами ДОМ. РФ в Ленинградской, Липецкой областях и других регионах.

ДОМ.РФ - финансовый институт развития в жилищной сфере, созданный правительством РФ для содействия реализации государственной жилищной политики.