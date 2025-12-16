Forma начала реставрацию исторических фасадов делового кластера на северо-востоке Москвы

Кластер объединит три исторических здания и современные деловые корпуса общей площадью около 57 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Реставрация исторических фасадов креативно-делового кластера Gustav началась на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании Forma (девелопер проекта).

"В Москве стартовала реставрация исторических фасадов креативно-делового кластера. Девелопер приступил к восстановлению водонапорной башни завода Густава Листа конца XIX века, проекта архитектора Н. Д. Струкова (с 1922 года этот завод известен как "Борец")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент ведется восстановление кирпичной кладки XIX века. Параллельно с наружными работами идет реконструкция конструктивных элементов. Стоит задача вернуть зданию несущую способность и адаптировать к современному использованию, сохранив историческую оболочку, пояснили в компании. Так, в башне появится лифт и четыре этажа, верхний уровень будет выполнен с высокой лофтовой крышей.

Как сообщалось ранее, в этом году башню XIX века бережно переместили на новую площадку, сместив ее на расстояние до 70 метров. Вместе с ней были перенесены механосборочный цех и модельная мастерская. Общая дистанция перемещения башни, которую передвигали с 2020 года, составила около 300 метров, суммарная масса исторических конструкций превысила 5 000 тонн.

Кластер объединит три исторических здания и современные деловые корпуса общей площадью около 57 тыс. кв. м. На территории бывшего компрессорного завода "Борец" формируется многофункциональное пространство с офисами площадью до 3 тыс. кв. м.