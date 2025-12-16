ФРТ направит свыше 2,5 млрд рублей на ремонт многоэтажных домов ЛНР в 2026 году

Это позволит улучшить качество жизни порядка 20,5 тыс. жителей региона, сообщил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Фонд развития территорий (ФРТ) в 2026 году направит более 2,5 млрд рублей на капремонт почти 100 многоэтажных домов Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Наша республика получит более 2,5 млрд рублей от Фонда развития территорий на капремонт 96 многоквартирных домов в следующем году. Это позволит улучшить качество жизни порядка 20,5 тысячи жителей региона", - написал он в своем канале в МАХ.

По словам Пасечника, в 2026 году в республике в рамках региональной адресной программы капитального ремонта также заменят свыше 300 лифтов и отремонтируют 38 кровель - в этом ЛНР также поможет ФРТ.