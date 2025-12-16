ДОМ.РФ стал участником программы сохранения объектов культурного наследия до 2045 года

Среди основных результатов новой программы восстановление и возвращение в экономику регионов 1 тыс. ОКН к 2030 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ стал участником программы сохранения объектов культурного наследия (ОКН) на период 2025-2045 годов, говорится в сообщении компании.

"Правительством России утверждена программа "Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации" на период 2025-2045 годов. Одним из ее участников стал ДОМ.РФ", - отмечается в сообщении.

Помимо сохранения ОКН программой также предусмотрены сокращение избыточных административных барьеров в этой сфере, подготовка квалифицированных и аттестованных специалистов в области сохранения ОКН, сокращение сроков рассмотрения и согласования проектной документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также оптимизация процедур вовлечения таких объектов в хозяйственный оборот.

Среди основных результатов новой программы, в реализации которой участвует ДОМ.РФ, восстановление и возвращение в экономику регионов 1 тыс. ОКН к 2030 году, создание инструментов для привлечения и поддержки инвесторов на всем цикле работы с памятниками архитектуры, обеспечение онлайн-мониторинга проведения работ по восстановлению объектов.

"ДОМ.РФ развивает механизмы для финансовой поддержки инвесторов, включается в работу над законодательной и нормативной базой, уделяет большое внимание взаимодействию с руководством регионов и различных ведомств, чтобы с учетом всех тонкостей этой сферы оптимизировать процесс восстановления исторического наследия и снизить административные барьеры. В рамках нашей работы по утвержденной сегодня программе мы продолжим развивать существующие и создавать новые инструменты для привлечения инвесторов и упрощения работы с ОКН для всех участников", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Сегодня таким универсальным инструментом для работы как с инвесторами, так и региональными органами охраны ОКН становится платформа наследие.дом.рф. Здесь уже размещена информация о более чем 1 600 объектах культурного наследия из 81 региона России. На этом же ресурсе доступна информация о реализуемой программе льготного кредитования проектов восстановления ОКН, оператором которой выступает ДОМ.РФ, доступной инвесторам в любом российском регионе. У инвесторов также есть доступ к базе из 730 подрядчиков, имеющих лицензии на выполнение работ с объектами культурного наследия.