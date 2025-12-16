Группа "Аквилон" построит жилой комплекс в Даниловском районе Москвы

Проектом предусмотрено 516 квартир - от студий до видовых пентхаусов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Девелопер "Аквилон" получила разрешение на строительство 44-этажного жилого дома в Даниловском районе на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Девелопер получил разрешение на строительство нового 44-этажного жилого дома The Lot в Даниловском районе Москвы. Соответствующая документация выдана комитетом государственного строительного надзора столицы", - говорится в сообщении.

Дом облицуют зеркальными элементами с волнообразными ламелями. Проектом предусмотрено 516 квартир - от студий до видовых пентхаусов. На 36 этаже расположатся квартиры с террасами. Жителям будет доступен подземный паркинг и сити-боксы для сезонного хранения вещей.

В рамках благоустройства внутреннего двора высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, оборудуют зоны для отдыха и детских игр. Кроме того, планируется организовать зону стрит-ретейла с ресторанами, аптеками и магазинами.

Девелопер намерен создать динамичное пространство для активной жизни с высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, прокомментировал генеральный директор группы "Аквилон" Москва Дмитрий Рогатых.

Группа "Аквилон" работает на российском рынке с 2003 года. За это время компания построила более 300 объектов недвижимости общей площадью свыше 4 млн кв. м. Компания строит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Архангельске, Северодвинске, Иваново, Нижнем Новгороде и Мурманску.