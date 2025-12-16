В СФ призвали активизировать жилищное строительство в сельской местности

Это позволит сохранить население, а также привлечь молодых специалистов к работе в АПК, заявил председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Развитие жилищного строительства в сельской местности позволит сохранить население, а также привлечь молодых специалистов к работе в аграрно-промышленном комплексе. Такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Мы видим, как жилищное строительство развивается в городах. <…> Наша задача, в том числе с учетом географии и масштабов нашей страны, чтобы население равномерно было представлено на всей территории. И для привлечения молодых кадров в АПК, важно сохранять сельское население каждого региона. Нужны жилищные проекты в сельской местности", - сказал Двойных

В Совете Федерации, по словам сенатора, детально проработали развитие направления "деревянного домостроения". "В рамках Совета по лесу, мы сняли вопросы, которые связаны с многоэтажным деревянным домостроением. Сегодня проекты четырехэтажных деревянных домов уже прошли сертификацию, имеют разрешение МЧС для строительства в сельской местности, в северных широтах, где деревянное домостроение особенно актуально", - рассказал он.

Он отментил, что деревянное домостроение может быть современным, комфортным и безопасным, а также более доступным по цене. "И самое главное, что есть ряд преимуществ - это экологические качества, и, самое главное, климатические. В сильных минусовых температурах, по сравнению с работой с бетоном, деревянный домокомплект может устанавливаться круглый год. <…> Мерить успешность отрасли только квадратными метрами и многоэтажками - это неправильный путь для развития страны", - подчеркнул парламентарий.

Сенатор также добавил, что в настоящее время наблюдается запрос населения на проживание в частных домах, появляются отечественные компании, которые предлагают доступные индивидуальные жилищные решения как по качеству, так и по цене.