Володин: половина сделок по семейной ипотеке совершается в пяти регионах

Надо сделать все для того, чтобы и другие регионы также активно были включены в процесс решения жилищного вопроса, отметил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Половина сделок по семейной ипотеке в России совершается в пяти регионах, надо сделать все возможное, чтобы остальные 84 региона были активнее включены в процесс решения жилищного вопроса. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Вызовы сегодняшнего дня надо преодолевать, потому что мы отмечаем, что у нас, если говорить о семейной ипотеке, 50% приходится всего на 5 субъектов Российской Федерации, а другие 50% - это 84 субъекта, - подчеркнул Володин. - Поэтому надо сделать все для того, чтобы и другие субъекты Российской Федерации также активно были включены в процесс решения жилищных вопросов".

Как отметил спикер Госдумы, решение проблемы доступности жилья для россиян позволит закрепить людей в регионах и улучшит демографическую ситуацию в стране.