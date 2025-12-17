Самая дешевая в России квартира на Новый год сдается за 1,1 тыс. рублей

Объект находится в Екатеринбурге в районе Южного автовокзала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стоимость аренды самой дешевой квартиры на новогодние праздники составляет 1,1 тыс. рублей в сутки - объект находится в Екатеринбурге в районе Южного автовокзала, выяснил ТАСС.

Согласно данным платформы "Циан", самая дешевая квартира для празднования Нового года сдается за 1,1 тыс. рублей в сутки. Объект площадью 15 кв. м включая кухню площадью 2 кв. м находится недалеко от Южного автовокзала в Екатеринбурге. В студии сделан новый ремонт, есть полотенца, постельное белье, холодильник, чайник, плита, столовые принадлежности, стиральная машина и т. д.

По данным "Авито путешествия", в первую тройку самых дешевых квартир в аренду на новый год вошло жилье за 1,2 тыс. рублей в сутки в микрорайоне Славянский Краснодара. В пешей доступности находятся рестораны и кафе. Объект площадью 27 кв. м доступен для аренды до 4 человек. В квартире есть Wi-Fi, телевидение и кухонные принадлежности. Гостям предоставляется постельное белье и полотенца.

В Пензе сдается квартира площадью 42 кв. м за 1 220 рублей в сутки. Квартира включает спальную комнату, кухню со всей необходимой бытовой техникой. В квартире есть высокоскоростной Wi-Fi и Smart TV. Объект подходит для проживания до 4 человек. Также для гостей предоставляются косметические принадлежности, постельное белье и полотенца. Согласно объявлению, доступно бесконтактное заселение.