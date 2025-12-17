В Москве выдачи ипотеки снизились на 16,3% в ноябре

Всего за месяц зарегистрировано 8 177 договоров жилищной ипотеки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 8,17 тыс. договоров ипотеки зарегистрировано в Москве в ноябре 2025 года, что на 16,3% меньше показателя предыдущего месяца - 9,7 тыс. договоров. Об этом говорится в сообщении управления столичного Росреестра.

"В ноябре 2025 года в столице зарегистрировано 8 177 договоров жилищной ипотеки - показатель уступил предыдущему месяцу (9 774) 16,3%. Также в ноябре оформлено на 7,6% ипотек меньше, чем годом ранее (8 846 в ноябре 2024 года), а к аналогичному месяцу 2023 года (10 109) снижение составило 19,1%" - отмечается в сообщении.

За январь - ноябрь этого года в столице зарегистрировано 107,3 тыс. ипотек на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 2,1% меньше аналогичного периода 2024 года (109,6 тыс. ипотек) и на 15,2% - 11 месяцев 2023-го (126,5 тыс. ипотек).

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, последнее решение Банка России по снижению ключевой ставки на 0,5% формально привело к более мягким условиям кредитования, но де-факто не изменило общую картину для покупателей. "Среди основных категорий заемщиков те, кто приобретает квартиры как инвестиционный проект в ожидании традиционного роста цен к концу года либо руководствуется желанием улучшить жилищные условия за счет продажи старого жилья и рассматривает ипотеку в качестве дополнения к основной сумме", - добавил он.