Эксперт Заводовский: решение по делу Долиной не гарантирует возврат квартир другим

Основатель крупной девелоперской компании Baza Development также уточнил, что в настоящее время покупатели могут обезопасить себя, привлекая к сделкам таких специалистов, как юристы, нотариусы и риелторы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суды при рассмотрении споров, подобных делу с квартирой Ларисы Долиной, будут ориентироваться на решение Верховного суда РФ, однако оно не станет "магической палочкой" и не гарантирует автоматического возврата покупателям денег или недвижимости. Такое мнение высказал ТАСС основатель крупной девелоперской компании Baza Development, которая реализует проекты в разных регионах РФ и за рубежом, Марк Заводовский.

Ранее он оценивал, что число исков о возврате квартир по схеме Долиной в РФ за год превысило 3 тыс.

"Фактически Верховный суд дал понять главное: добросовестный покупатель не должен оставаться и без квартиры, и без денег только потому, что продавца обманули третьи лица. Можно ожидать, что, опираясь на логику решения Верховного суда по делу Долиной, суды будут осторожнее признавать недействительными сделки, где покупатель проявил разумную и должную осмотрительность и не являлся участником мошеннической схемы. Судебные инстанции будут придерживаться более взвешенного подхода в данных спорах: искать баланс интересов сторон, не перекладывая весь риск от последствий действия мошеннических схем на добросовестного покупателя", - сказал Заводовский.

Однако, подчеркнул эксперт, это решение не создает гарантии безопасности для покупателей, а только задает общий вектор судебной практики.

"Важно отметить, что решение Верховного суда по делу Долиной не станет магической палочкой для всех подобных споров. После позиции Верховного суда шансы сохранить право собственности у добросовестного покупателя при доказанном мошенничестве третьих лиц стали ощутимо выше. Но в каждом деле суд будет оценивать фактические обстоятельства: цена объекта, способ и сам факт осуществления расчетов за недвижимость, поведение сторон, наличие "красных флагов" (покупка за наличные средства, явное занижение цены недвижимости, ненадлежащим образом оформленные доверенности и тому подобное). Если покупатель закрывал глаза на очевидные риски, шансы на защиту могут быть снижены", - пояснил он.

Меры безопасности при сделках

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время покупатели могут обезопасить себя, привлекая к сделкам таких специалистов, как юристы, нотариусы и риелторы. Кроме того, стоит тщательно проверять и сам объект, и документы по сделке, и данные о продавце или его представителе. А в договоре о покупке недвижимости лучше прописать порядок урегулирования споров и механизм аннулирования сделки, предусматривающий компенсации для покупателя при условии того, что он сам добросовестен.

"Даже до решения по делу Долиной право на двустороннюю реституцию и возможность подачи иска о неосновательном обогащении (то есть, когда продавец остался и с квартирой, и с деньгами) были предусмотрены статьями 167 и 1102 Гражданского кодекса РФ. Это значит, что добросовестный покупатель может рассчитывать на законную защиту своих интересов, но она не происходит автоматически: нужно обязательно доказывать свою добросовестность, реальность оплаты, отсутствие вовлеченности в серые и мошеннические схемы и так далее. Должную осмотрительность со стороны покупателя никто не отменял, пренебрегать ею нельзя", - добавил Заводовский.

О ситуации с квартирой Долиной

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ, право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.