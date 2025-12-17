На "Госуслугах" появился раздел о выплатах на погашение ипотеки для многодетных

Там можно узнать ключевую информацию об условиях программы и списке необходимых документов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Раздел с информацией о выплатах на погашение ипотеки для многодетных семей появился на "Госуслугах", сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ (оператор программы).

"ДОМ.РФ и Минцифры России запустили новый раздел на "Госуслугах" с информацией о выплатах для многодетных семей на погашение ипотеки. В одном месте собрана ключевая информация об условиях программы, список необходимых документов, а также цели, на которые могут быть направлены средства", - говорится в сообщении.

Там же можно узнать, в каких регионах РФ доступна дополнительная региональная выплата на погашение ипотеки до 550 тыс. рублей.

"Нововведение повысит осведомленность граждан и позволит увеличить количество многодетных семей, которые воспользуются мерой поддержки", - цитируется управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

С 2019 года ДОМ.РФ выступает оператором программы по выплатам многодетным семьям до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам. В ряде регионов РФ реализуются программы с дополнительной выплатой до 550 тыс. рублей. Подача заявления доступна в электронном виде через портал "Госуслуг".