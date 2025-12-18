Macon: курортная недвижимость на юге РФ подорожает на 10-15%

На рост повлияют снижение ключевой ставки ЦБ РФ, ограниченное предложение новых проектов и устойчивый потребительский интерес

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра курортной недвижимости на Черноморском побережье России в 2026 году увеличится как минимум на 10-15%, сообщили ТАСС аналитики консалтинговой компании Macon. На рост повлияют ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, ограниченное предложение новых проектов и устойчивый потребительский интерес.

"В 2026 году стоимость квадратного метра курортной недвижимости на Черноморском побережье вырастет минимум на 10-15%. Рост цен поддержат устойчивый потребительский интерес, ограниченное предложение новых проектов и ожидаемое снижение ключевой ставки, которое переориентирует инвесторов с накопления средств на депозитах на покупку объектов", - сказали аналитики", - сказали аналитики.

Они также отметили, что за 2025 год средние цены на курортную недвижимость на Черноморском побережье увеличились на 10-12%. При этом в отдельных локациях аналитики зафиксировали более высокую динамику - например, в городах Республики Крым Евпатория и Саки прирост составил около 40%. По данным экспертов, основными факторами роста стали выход на рынок более дорогих проектов уровня 4-5 звезд и повышение качества инфраструктуры.

"Часть покупателей переориентировалась с Сочи на другие курортные зоны - в первую очередь на Анапу и Евпаторию, где входной бюджет остается ниже, а потенциал дальнейшего роста цен и инвестиционной доходности - выше", - пояснили аналитики.

Дополнительные факторы роста цен

По оценкам аналитиков, в более долгосрочной перспективе рынок демонстрирует "выраженную восходящую динамику", в целом цены на объекты курортной недвижимости за последние три года выросли более чем в три раза, что превысило темпы удорожания городского жилья. Эксперты считают, что дополнительным фактором роста может стать развитие транспортной доступности на юге РФ: она может простимулировать туристический поток в регионы и поддержать спрос на недвижимость в курортных локациях.

"В совокупности эти условия формируют предпосылки для дальнейшего повышения цен - в среднем не менее чем на 10-12% в течение следующего года. При этом относительный прирост может быть выше в тех курортных зонах, где стоимость квадратного метра еще не достигла максимальных значений", - пояснили эксперты.

Как отметил генеральный директор компании Macon Илья Володько, основными драйверами роста цена на курортную недвижимость в 2026 году станут постепенное снижение ключевой ставки и удешевление ипотечных программ. По его мнению, недвижимость снова становится привлекательным инструментом для вложений, в том числе для покупателей, рассматривающих ее как источник арендного дохода. В то же время заместитель генерального директора курорта "Лучи" Ольга нарт подчеркнула, что у инвесторов сохраняется высокий интерес к городам Черноморского побережья, в ряде проектов прирост капитализации с момента старта продаж уже достигает 30%.

"При сохранении текущих тенденций рынок курортной недвижимости юга России останется одним из самых динамичных в 2026 году", - заключили эксперты.