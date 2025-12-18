В РФ предложили сформировать критерии осмотрительности покупателя недвижимости

Основатель девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский отметил, что созданный Верховным судом прецедент повышает шансы на сохранение права собственности у приобретателя имущества при доказанном мошенничестве третьих лиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Утверждение на уровне Верховного суда РФ критериев должной осмотрительности покупателя при сделках с недвижимостью поможет формированию единообразной судебной практики и будет способствовать тому, что добросовестные покупатели обезопасят себя при сделках, уверен основатель крупной девелоперской компании Baza Development, которая реализует проекты в разных регионах РФ и за рубежом, Марк Заводовский.

Читайте также

По мотивам дела Долиной: как покупателю вернуть деньги за отобранную квартиру

"Дело [певицы Ларисы] Долиной вскрыло системный вопрос: кто несет риск преступных действий третьих лиц: продавец или покупатель. На повестку логично выходят несколько направлений. На уровне Верховного суда - то, что формированию единообразной судебной практики поможет утверждение критериев должной осмотрительности покупателя при сделках с недвижимостью", - сказал Заводовский.

Он отметил, что, с одной стороны, в целом существующих норм Гражданского кодекса РФ достаточно для защиты добросовестных покупателей. Согласно статьям 167 и 1102 Гражданского кодекса РФ, у них есть право на расторжение сделки по соглашению сторон с возвратом квартиры продавцу, а денег - покупателю, а также возможность подать иск, если одна из сторон осталась и с квартирой, и с деньгами. А прецедент, созданный Верховным судом РФ по делу Долиной, задает общий вектор судебной практики, повышая шансы сохранить право собственности у добросовестного покупателя при доказанном мошенничестве третьих лиц.

"Но в реальности правоприменительная практика различна. Безусловно, важен контекст и наличие доказательственной базы. Чаще всего, это предопределяет то или иное решение суда. Как всегда, нет универсальной пилюли, которая решит все вопросы и закроет все риски. Вопрос надо решать комплексно", - подчеркнул собеседник агентства.

Заводовский добавил, что сейчас покупатели могут обезопасить себя, привлекая к сделкам юристов, нотариусов и риелторов. Кроме того, стоит тщательно проверять и сам объект, и документы по сделке, и данные о продавце или его представителе. А в договоре о покупке недвижимости лучше прописать порядок урегулирования споров и механизм аннулирования сделки, предусматривающий компенсации для покупателя при условии того, что он сам добросовестен.

Оспаривая продажу квартиры Полине Лурье, сторона Долиной в качестве аргумента приводила то, что покупательница якобы не проявила должную осмотрительность, однако в итоге Верховный суд РФ 16 декабря признал сделку действительной. В пресс-службе суда сообщили, что будет подготовлен обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом этого вердикта. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова отмечала, что в России для снижения числа мошенничеств с недвижимостью необходимо выработать критерии по другому термину - касательно "недобровольности" сделок.

О ситуации с квартирой Долиной

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению Верховного суда РФ, право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.