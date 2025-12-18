Число договоров купли-продажи на вторички Москвы за ноябрь 2025 года снизилось на 8%

Всего в январе-ноябре 2025 года управлением столичного Росреестра зарегистрировано 123 610 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число переходов прав на основании договоров купли-продажи вторичного жилья в Москве за ноябрь 2025 года снизилось по сравнению с октябрем на 8% - до 11,7 тыс., говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"За ноябрь на московском рынке вторичного жилья зарегистрировано 11 715 переходов прав, что соответствует среднемесячному числу таких сделок с начала этого года. По статистике на протяжении пяти лет ноябрьский показатель ежегодно уступает октябрю в среднем на 8%. Аналогичная динамика наблюдается и в ноябре текущего года", - отмечается в сообщении.

Всего в январе-ноябре 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 123 610 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Это порядка 10% от общероссийского объема вторичных сделок за 11 месяцев текущего года (1,29 млн). Также данный показатель находится на сопоставимом уровне по отношению к январю-ноябрю 2024 года (128 903).