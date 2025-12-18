ДОМ.РФ и ГК "ФСК" займутся развитием платформы данных для девелопмента

Планируется создание сервисов, повышающих конкурентоспособность застройщиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа ДОМ.РФ и ГК "ФСК" займутся развитием отраслевой платформы данных для девелопмента, базовая версия которого уже запущена "дочкой" ДОМ.РФ - "ДОМ.РФ Технологии". Об этом говорится в сообщении группы.

"Группа ДОМ.РФ и ГК "ФСК" договорились о сотрудничестве по развитию отраслевой платформы данных для девелопмента. Совместная работа будет направлена на развитие "полигона данных" для строительства, базовая версия которого уже запущена ИТ-компанией "ДОМ.РФ Технологии", - отмечается в сообщении.

Платформа поможет обучать ИИ-модели девелоперских компаний, что должно ускорить технологическое развитие и повысить эффективность их работы. Планируется создание сервисов, повышающих конкурентоспособность российских застройщиков.

"Благодаря партнерам мы сможем обогащать платформу новыми датасетами (наборами данных), создавая базу для обучения ИИ-моделей", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака.

На платформе размещены первые наборы данных, связанные с многоквартирным строительством (МКД), частным домостроением и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). Пользователи могут получить доступ к анализу квартир по классам недвижимости, плану ввода объектов строительства по кварталам и другим данным.

"Готовы участвовать в развитии отраслевой платформы данных и сервисов, давать обратную связь, обмениваться информацией", - приводятся в сообщении слова директора по цифровой трансформации ГК "ФСК" Марины Буздалиной.