В России стартовал шестой всероссийский конкурс управленцев стройотрасли

Регистрация участников запущена на сайте мероприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Шестой всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" начался в России, регистрация участников запущена на сайте мероприятия. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель оргкомитета конкурса Александр Моор.

"Порядка 30% людей, которые участвовали, так или иначе повысили свои компетенции, получили новые назначения, ушли на новые ключевые позиции. С нового сезона мы запускаем не только региональные треки, но и отраслевые треки, потому что есть большая потребность в узконаправленных специалистах, в том числе по внедрению информационных технологий. Для нас также важна тема жилищного хозяйства и инфраструктуры. Это все аспекты, которые серьезно по многим направлениям влияют в целом на развитие всей отрасли", - отметил Моор.

По словам первого заместителя строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" зарекомендовал себя как площадка для выявления, поддержки и развития управленческих кадров в строительной сфере. "За прошедшие пять лет в конкурсе приняли участие более 75 тыс. специалистов строительной сферы из России и дружественных нам стран. Только в 2025 году, в юбилейном пятом сезоне, общее количество участников составило более 23,5 тыс. человек. Участники демонстрируют достижения в управлении проектами, во внедрении технологий, повышении качества и безопасности", - отметил Ломакин.

Он добавил, что в 2026 году оргкомитет конкурса запланировал работу по организации и запуску отраслевого трека конкурса, целью которого является поощрение лучших управленцев и практик. "Первый такой отраслевой трек пройдет в городе Казани в рамках XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир", - уточнил Ломакин.

О конкурсе

"Лидеры строительной отрасли" - открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Мероприятие проводится с 2021 года. Организатор - Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 36 регионов России. По итогам отборочных этапов в финал прошли 250 участников.