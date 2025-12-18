ДОМ.РФ выступит стратегическим партнером конкурса управленцев стройотрасли

Эксперты компании также войдут в состав экспертного совета для оценки финальных работ участников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ выступит стратегическим партнером VI Всероссийского отраслевого конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, заместитель директора управления персоналом ДОМ.РФ Максим Тарштыков.

"ДОМ.РФ на постоянной основе поддерживает конкурс, ежегодно выступая его партнером. Наши эксперты обеспечивают образовательный модуль актуальной информацией по ключевым отраслевым темам: развитие городской среды, комплексное освоение территорий, финансирование жилищного строительства и другие. Кроме того, участие в экспертной оценке проектов позволяет проверить их на стратегическую значимость, финансовую обоснованность и реализуемость", - сказал он.

По его словам, эксперты компании в том числе войдут в состав экспертного совета для оценки финальных работ участников. Треть финалистов предыдущих сезонов получили повышение или расширили зону ответственности в государственных и коммерческих структурах отрасли.

В новом сезоне организаторы акцентируют внимание на развитии региональных и отраслевых треков. С 2026 года в конкурсе появятся новые треки для управленцев в сфере технического заказчика, цифровизации, ЖКХ и инфраструктуры. Их учебные программы будут направлены на освоение современных инструментов управления.

О конкурсе

"Лидеры строительной отрасли" - открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Мероприятие проводится с 2021 года. Организатор - Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 36 регионов России. По итогам отборочных этапов в финал прошли 250 участников.

