ГД приняла законопроект о пересмотре стоимости жилья только с согласия владельца

Требование не будет распространяться на недвижимость в федеральной или муниципальной собственности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект о возможности арендатора пересмотреть рыночную стоимость недвижимости только с согласия ее собственника.

Документ был внесен правительством РФ в феврале. В законе "О государственной кадастровой оценке" закрепляется норма, согласно которой правообладатель объекта недвижимости, который не является его собственником, например, арендатор, при подаче заявления об установлении его рыночной стоимости будет обязан прилагать к нему также согласие собственника на установление кадастровой стоимости в размере рыночной. Такое требование не будет распространяться на недвижимость в федеральной или муниципальной собственности.

Также изменения вносятся в закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Устанавливается, что религиозные организации, действовавшие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на день их воссоединения с РФ должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не позднее 15 марта 2027 года. Также на указанный срок продлевается возможность приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ для юрлиц с указанных территорий, если у них не имелось объективной возможности привести свои документы в соответствие в ранее установленные сроки.