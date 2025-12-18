ДОМ.РФ секьюритизирует 1 трлн руб. ипотечных кредитов ВТБ до конца 2030 года

Секьюритизация ипотечных кредитов является историческим бизнесом компании, который увеличивает возможности банков по выдаче ипотек и повышает доступность жилья для населения, отметил директор ПАО ДОМ.РФ Виталий Мутко

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ секьюритизирует 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на своей платформе до конца 2030 года. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор ПАО ДОМ.РФ Виталий Мутко и президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

"ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года. Компании также будут совместно работать над технологическими проектами для финансовой отрасли и сферы жилья", - отмечается в материалах компании.

По словам Мутко, секьюритизация ипотечных кредитов является историческим бизнесом компании, который увеличивает возможности банков по выдаче ипотек и повышает доступность жилья для населения. "ВТБ является нашим стратегическим партнером на этом рынке, и сегодня мы договорились удвоить объем размещенных ипотечных облигаций. Дополнительный триллион секьюритизации обеспечит 25% от нашей стратегической цели к 2030 году", - сказал он.

С 2017 года ДОМ.РФ уже разместил с ВТБ 13 выпусков ипотечных облигаций (ИЦБ) на сумму 1,24 трлн рублей. По словам Костина, группа ВТБ присутствует на российском рынке секьюритизации с 2005 года. "Чтобы ипотечные облигации стали эффективным инструментом повышения доступности жилищных кредитов для россиян, необходимо дальнейшее развитие национального рынка ИЦБ. На это и направлены наши совместные с ДОМ.РФ усилия", - сказал он.

Также компании подписали меморандум о совместной работе над технологическими проектами для финансовой отрасли и сферы жилья. Так, на "Финополисе" компания и банк договорились о запуске пилотных проектов биржи данных для российского рынка. Отраслевая платформа данных, разрабатываемая ДОМ.РФ, станет поставщиком для новой цифровой площадки, обеспечив биржу информацией рынка недвижимости, а кредитная организация предоставит финансовую и проектную экспертизу. Обмен данными даст возможность, в том числе создавать сервисы на основе искусственного интеллекта.