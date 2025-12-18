В Петербурге инвестиции в площадки под жилье сократились на 72%

Показатель опустился ниже уровня 2020 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в площадки под жилье в Петербурге сократились на 72% - до уровня ниже 2020 года, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Core.xp.

"Сегмент площадок и площадей под жилищное строительство в Санкт-Петербурге, по предварительным итогам, 2025 года продемонстрировал наиболее существенное снижение инвестиционной активности среди ключевых сегментов рынка недвижимости. Объем инвестиций в данный сегмент сократился на 72% год к году - до 17 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, показатель опустился ниже уровня 2020 года, что свидетельствует о заметном охлаждении интереса инвесторов к жилым проектам в городе.

Основное давление на инвестиционную активность оказала динамика продаж в жилом секторе в первой половине года. Снижение темпов реализации жилья, рост неопределенности со стороны конечного спроса и более сдержанные ожидания девелоперов привели к сокращению числа сделок с земельными участками и площадками под застройку.

По предварительным оценкам, в 2025 году общий объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга составит около 63 млрд рублей, что на 55% ниже показателя 2024 года. По словам экспертов, снижение обусловлено общей корректировкой рынка и ослаблением инвестиционной активности в ряде сегментов.

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились на 40% год к году и составили 46 млрд рублей. Основной объем вложений по-прежнему осуществлялся в инвестиционных целях - на такие сделки пришлось 95% (+3 п.п. г/г), тогда как доля сделок со стороны конечных пользователей составила 5% (-3 п.п.).