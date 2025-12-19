"Яндекс недвижимость": продажи в новостройках в мегаполисах РФ выросли на 10,5%

Общая площадь реализованных квартир составила более 10,1 млн кв. м

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем продаж в новостройках в мегаполисах России за 11 месяцев 2025 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 212,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), сообщили ТАСС аналитики сервисов "Яндекс недвижимость" и "Пульс продаж новостроек".

"По данным сервисов "Яндекс недвижимость" и Пульс продаж новостроек, по итогам 11 месяцев 2025 года в российских миллионниках было заключено более 212,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по приобретению квартир в новостройках. С весны 2025 года совокупный объем сделок во всех мегаполисах демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь с 15,7 тысяч сделок в мае до 27,5 тысяч сделок в ноябре. А объем продаж квартир в строящихся проектах за 11 месяцев 2025 оказался на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако сезонный декабрьский всплеск покупательского интереса еще может сократить разрыв по итогам года", - отмечается в сообщении.

Однако положительная динамика за полные 11 месяцев 2025 года зафиксирована лишь в четырех российских мегаполисах: значительный рост объема сделок с новостройками относительно прошлого года продемонстрировали Нижний Новгород (+26,8%) и Омск (+14,8%), более сдержанные темпы роста наблюдались в Ростове-на-Дону (+6,7%) и Перми (+4,1%). В остальных городах число сделок не превысило показатели прошлого года.

"Несмотря на то, что за 11 месяцев 2025 года мы видим меньший объем продаж, чем за аналогичный период прошлого года, мы все же можем осторожно говорить о восстановлении рынка. В прошлом году весной и летом мы фиксировали пиковые объемы сделок накануне изменения условий в льготных программах. Однако с весны 2025 года совокупный объем сделок во всех мегаполисах демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь с 15,7 тысяч сделок в мае до пиковых 27,5 тысяч сделок в ноябре", - прокомментировал ТАСС коммерческий директор сервиса "Яндекс недвижимость" Евгений Белокуров. По его словам, рост активности связан с началом цикла снижения ключевой ставки, осторожным оптимизмом заемщиков по поводу возможного рефинансирования ипотечных кредитов в будущем, большим объемом специальных акций и условий от застройщиков и ожиданием возможных изменений в условиях некоторых льготных программ в ближайшем будущем.

"На фоне оживления покупательской активности и сокращения объемов нового строительства мы также фиксируем и сокращение объемов нераспроданных остатков. По итогам ноября в миллионниках они составили более 34,2 млн квадратных метров, что на 5,7% меньше, чем в октябре 2025 года, и на 4,4% меньше, чем в ноябре прошлого года", - добавил руководитель сервиса "Пульс продаж новостроек" Артем Советников.