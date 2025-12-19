ВТБ закрыл сделку по продаже отеля "Мариотт" в историческом центре Казани

Планируется продолжить работу с другими непрофильными активами, включая коммерческую недвижимость и земельные участки, сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ВТБ в декабре закрыл сделку по продаже отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, расположенный в историческом центре Казани. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В декабре мы закрыли еще одну сделку по продаже Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в столице Республики Татарстан. Результаты всех трех сделок полностью оправдали наши ожидания и принесли группе ВТБ дополнительную прибыль. В следующем году планируем продолжить активную работу с другими непрофильными активами, включая коммерческую недвижимость и земельные участки", - сказал он. Сумма сделки по продаже отеля в Казани и покупателя топ-менеджер ВТБ не назвал.

В октябре Пьянов заявлял, что ВТБ планирует продать до конца 2025 года или в начале 2026 года отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin.

Ранее ВТБ продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на севере Москвы и гостиницу "Камелию" в Сочи.

В апреле глава банка Андрей Костин заявил, что ВТБ планирует выйти из непрофильных активов и сосредоточиться на банковской деятельности на фоне ужесточения регулирования со стороны Банка России.