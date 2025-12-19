ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Регионам разрешили назначать управляющие компании аварийным домам

Также регионы теперь вправе возмещать недополученные доходы гарантирующей УК за счет регионального бюджета
Редакция сайта ТАСС
07:48

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который дает полномочия региональным властям назначать управляющие компании для обслуживания аварийных домов.

Изменения внесены в Жилищный кодекс РФ. В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и если собственниками помещений в таком доме не выбран способ управления этим домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, - управление таким многоквартирным домом в целях обеспечения условий для безопасного проживания в нем граждан будет осуществляться по решению органа исполнительной власти субъекта РФ.

При этом управляющая компания должна иметь лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и быть включена в соответствующий реестр УК, который могут обслуживать аварийные дома.

Также регионы теперь вправе возмещать недополученные доходы гарантирующей УК за счет регионального бюджета. 

