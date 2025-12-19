СФ одобрил закон о повышении порога подлежащих контролю сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг будет вправе определять размер суммы операции с наличными и безналичными деньгами в сделке с недвижимостью

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому Росфинмониторинг может повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащих "антиотмывочному" контролю.

Росфинмониторинг будет вправе определять размер суммы операции с наличными и безналичными деньгами в сделке с недвижимостью, при превышении которой такая операция подлежит обязательному контролю. При этом такая сумма не может быть меньше 5 млн рублей.

Контролирующий орган также сможет устанавливать размер суммы дифференцированно в зависимости от вида организации, которая осуществляет операции с деньгами или с другим имуществом, представляющей сведения о такой операции.

Нормативный акт Росфинмониторинга, который будет определять такие размеры, также установит сроки подачи соответствующих сведений. Эти сроки будут согласовываться с Банком России для организаций, находящихся под его надзором.

В случае подписания президентом РФ Владимиром Путиным закон вступит в силу в тот же день.