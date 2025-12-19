СФ одобрил передачу Роскадастру прав регистрации недвижимости в Крыму

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому права на регистрацию имущества и само имущество в Крыму и Севастополе переходят Роскадастру.

До этого в Крыму и Севастополе после перехода в состав России около 10 лет действовали правила, по которым регистрацией прав на недвижимость занимались местные органы власти. Сейчас переходный период для этих регионов закончился, и теперь там будут действовать общероссийские правила.

Так, имущество и полномочия, ранее принадлежавшие местным органам власти, должны быть переданы не позднее 31 декабря 2025 года в федеральную собственность России. В случае если это имущество нужно для выполнения предусмотренных законом функций и полномочий Роскадастра, оно передается в качестве имущественного взноса РФ.

Местные органы власти должны передать в федеральную собственность кадастровые дела, реестровые перечни координат, пунктов геодезической основы в местных системах координат и все документы, которые дают или ограничивают право на владение имуществом. Речь идет и о документах, которые вели учет недвижимости или регистрацию прав до вступления в силу конституционного закона о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Закон регулирует и поступление на службу в соответствующие органы государственных регистраторов прав. Так, если претендент сдал экзамен, который подтверждает, что он соответствует этой должности и наделен полномочиями до 1 января 2026 года, то он имеет право не сдавать экзамен повторно.

Закон в случае его подписания президентом РФ Владимиром Путиным вступит в силу в тот же день.