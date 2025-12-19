Эксперты ожидают рост спроса на жилье в России со второй половины 2026 года

Это произойдет на фоне снижения ставки ЦБ

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спрос на жилье в РФ может вырасти на четверть во второй половине 2026 году на фоне снижения ставки ЦБ, однако в моменте резкого роста числа сделок ждать не стоит. Такое мнение ТАСС высказали эксперты.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16%

В пятницу Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 16%. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

"Центральный банк уже обозначил траекторию - ставка в 2026-м скорее всего продолжит движение вниз. Поэтому во второй половине 2026 года спрос на жилье может вырасти на 15-25% при условии снижения ключевой ставки ЦБ до уровня 13-15%. Начинается период перезагрузки, когда постепенно будет снижаться зависимость от льготной ипотеки, а сам рынок - становиться более зрелым", - сказал ТАСС совладелец и сооснователь девелоперской группы "Родина" Владимир Щекин.

В моменте резкого роста числа сделок ожидать не стоит, но ситуация улучшится в перспективе, соглашается коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. "В первую очередь возможностью воспользуются покупатели, для которых приобретение жилья является первоначальной задачей. Эффект снижения ключевой ставки будет проявляться постепенно - по мере удешевления ипотечных кредитов - и окажется неоднородным для первичного и вторичного рынков", - полагает собеседник агентства.

Снижение ключевой ставки в первую очередь стимулирует интерес покупателей к рыночной ипотеке, отмечает генеральный директор ГК "Садовое кольцо" Илья Колунов. "Уже сегодня мы начали видеть сделки с использованием этого финансового механизма, хотя они и остаются единичными. По-настоящему массовым этот инструмент снова станет, когда ипотечные ставки достигнут 12%", - прогнозирует он.