В Удмуртии строительство многоквартирных домов превысило индивидуальное

За 11 месяцев 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 1 млн 188,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Строительная отрасль Удмуртии по итогам 2025 года впервые за последние годы продемонстрировала рост возведения многоквартирных домов по сравнению с индивидуальным строительством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"В Удмуртии за 11 месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 1 млн 188,3 тыс. кв. м жилья, что превышает плановые показатели. Главным трендом года стало изменение структуры рынка: впервые за последние годы многоквартирное строительство (597,5 тыс. кв. м) обогнало по объемам индивидуальное (590,8 тыс. кв. м)", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, Удмуртия по итогам трех кварталов 2025 года вышла на первое место среди регионов Приволжского федерального округа по объему введенного жилья в расчете на тысячу жителей. В настоящее время на территории республики 67 компаний-застройщиков возводят 129 многоквартирных домов. Общая жилая площадь в них составит 1 млн 156 тыс. кв. м, все объекты будут сданы не позднее 2030 года.

"Существенным индикатором устойчивости рынка остается высокий уровень предварительных продаж: в Удмуртии реализовано 71% квартир в новостройках, планируемых к вводу в 2025 году. В среднем по России аналогичный показатель не превышает 61%", - говорится в сообщении.

Согласно планам Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, до конца текущего года в республике будет введено в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. м жилья. "Это немного меньше, чем в 2024 году, но объемы строительства многоэтажек останутся на прежнем уровне - не менее 600 тыс. кв. м. Небольшое снижение прогнозируется только в сегменте индивидуального жилищного строительства", - отмечается в сообщении.

По словам главы республики Александра Бречалова, в 2026 году на территории республики будет сдано 850 тыс. кв. м. В это число входят как многоквартирные дома, так и индивидуальная жилая застройка. В сообщении говорится, что прогнозируемое снижение объемов ввода жилья связано прежде всего с ужесточением условий ипотечного кредитования, в том числе ростом процентных ставок и увеличением размера первоначального взноса. Это повлияло на покупательскую активность, спрос на новостройки сократился. "В такой ситуации компании предпочитают не наращивать объемы строительства, а работать с имеющимся портфелем объектов. Вместе с тем, возведение многоквартирных домов не отклоняется от намеченных планов, а ключевым драйвером отрасли остается рынок новостроек, где уровень спроса в республике заметно выше среднероссийского", - отмечается в сообщении.