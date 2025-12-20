Назван топ нестандартных предновогодних сделок по недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Квартиры-сюрпризы и покупка жилья по виртуальному туру без просмотра вошли в топ нестандартных предновогодних сделок, рассказали ТАСС опрошенные риелторы.

Член правления AREA Ирина Жарова-Райт включила в топ случай, когда муж в тайне хотел купить жене недвижимость в подарок, но забыл или не знал, что нужно ее согласие на сделку. "Понятно, что оно стало справедливым требованием продавца, на котором настаивал его юрист. Мы пытались сохранить сюрприз, но уже не для не жены (ведь я поведала ей тайну, чтобы сделка состоялась), а для самого покупателя. Она до самого конца держала паузу и отлично сыграла удивление, когда получила копию свидетельства о собственности", - рассказала собеседница ТАСС.

К числу необычных декабрьских сделок риелторы отнесли и покупку без просмотра на вторичном рынке в Москве. "Сделка прошла онлайн с помощью электронной подписи. Клиент смотрел квартиру с помощью онлайн-тура, неделю переговаривался с брокером и успел купить до Нового года без встречи в квартире. Приехал уже на акт приема передачи после регистрации и, как ни странно, остался доволен", - рассказал ТАСС владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

Также на практике эксперта есть "странная" сделка, когда молодой человек купил квартиру в подарок одной девушке к Новому году, но она досталась другой - пара поссорилась, и в январе квартира опять вышла в продажу, но уже от другой собственницы. Продали дороже.

Абсурды перед Новым годом случаются: ругань семей на нервной почве, развороты в последний момент, слезы, но иногда - счастья, когда успели, рассказал Садыгов. "На моей практике был случай, когда все участники сделки вышли из своих майбахов и рендж-роверов и дружно пошли 30-го декабря в метрополитен на сделку в 1 млрд, чтобы без пробок успеть к нотариусу и в Росреестр, а иначе сделка была бы "високосная". И успели, слава метрополитену!", - вспоминает Жарова-Райт о странных предновогодних сделках.

Под бой курантов

При переходе из старого в новый год цены уже так сильно не меняются, но покупатели могут быть мотивированы предоставлением застройщиками предновогодних скидок и на такой сделке можно существенно сэкономить, рассказал ТАСС генеральный директор и управляющий партнер "Intermark Городская недвижимость" Дмитрий Халин.

"Но есть и чисто эмоциональный момент - многие покупатели просто хотят встретить новый год, если не в новой квартире, то с ключами, находясь на подъеме и в праздничном настроении. Были и такие ситуации, когда сделки заканчивались, в том числе, в последний день уходящего года, особенно если эти дни были рабочими. То есть в целом ситуации, когда сделки совершались в последние дни года - нередки", - сказал он.