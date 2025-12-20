ЕИПП: генплан Донецка не предусматривает строительство жилья на месте терриконов

В первую очередь жилье будет строиться на свободных площадках, сообщила директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ не будет включать строительство жилья на месте терриконов в генеральный план Донецка до 2045 года. Они составят резерв площадей, который можно будет задействовать для возведения новых построек после рекультивации отвалов, сообщила ТАСС директор института Дина Саттарова.

"В первую очередь жилье будет строиться на свободных площадках. Терриконы мы использовать в настоящее время не можем, вовлекать их в градостроительное освоение, поскольку для них только сейчас разрабатывается программа переработки, ликвидации, - сказала Саттарова. - Поскольку они в своем существующем положении образуют, в том числе санитарно-защитные зоны, по которым, в том числе получена информация от Роспотребнадзора, то, соответственно, здесь, к сожалению, мы пока вовлечь их в градостроительное освоение не в праве".

Она добавила, что в донецко-макеевской агломерации терриконы - отвалы горных пород - вместе с санитарно-защитными зонами занимают около 18% территорий. Для всех мероприятий генплана прописаны временные горизонты, в том числе для жилого строительства.

В сентябре в Минимущества ДНР сообщили ТАСС о планах инвестора вложить в рекультивацию терриконов в республике более 140 млн рублей. В проекте речь идет о переработке вторсырья, в том числе с использованием методов обогащения. Ожидается, что после рекультивации терриконов освободится земля, которую можно будет задействовать для нового строительства.