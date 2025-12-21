Вице-президент РГР: в РФ только 20% собственников жилья платят налоги от аренды

Остальные находятся в "серой" зоне, указал Андрей Банников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Только 20% собственников жилья в РФ платят налоги от аренды, остальные находятся в "серой" зоне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"Могу сказать свое субъективное мнение. Рынок аренды очень серый. На мой взгляд, только 20% собственников платят налоги. Но опять же с нашей риелторской колокольни... После введения института самозанятости процент тех, кто платит налоги, увеличился. Потому что 4% налога действительно не очень большая сумма. Заплатил - и спи спокойно", - сказал собеседник агентства.

По мнению Банникова, цифра тех, кто выходит из тени - пять лет назад составляла 5-7%. "И примерно, наверное, на 2-3% эта пропорция увеличивается сейчас каждый год. Но для того, чтобы мы достигли 100% легальности арендного бизнеса, у нас еще долгая дорога. Если только государство не предпримет какие-то драконовские меры в отношении собственников, которые сдают недвижимость", - добавил он.