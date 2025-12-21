В ГД рассказали об изменении в 2026 году правил выдачи семейной ипотеки

Муж и жена будут обязаны стать созаемщиками, что ограничит возможное количество таких кредитов на одну семью, пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Муж и жена с 1 февраля 2026 года должны будут становиться созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что ограничит возможное количество таких кредитов на одну семью. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Вводится принцип "одна семья - одна льготная ипотека". Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей", - сказал депутат.

Он отметил, что правило о выдаче одной льготной ипотеки в одни руки действовало с декабря 2023 года, однако ранее оно распространялось только на отдельного заемщика. "Теперь же под это ограничение попадет уже вся семья целиком - оформить несколько льготных кредитов на разных супругов больше не получится", - заявил парламентарий, подчеркнув, что право взять комбинированную ипотеку остается.

Кошелев напомнил, что оформление семейной ипотеки не привязано к месту прописки, однако существуют лимиты - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн - для остальных регионов.