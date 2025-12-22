Чистая прибыль ДОМ.РФ выросла на 21% за 11 месяцев 2025 года

Она составила 78,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ за 11 месяцев 2025 года выросла на 21% год к году до 78,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"По итогам 11 месяцев 2025 года чистая прибыль выросла на 21% год к году и достигла 78,5 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 21%. С начала года совокупный кредитный портфель вырос на 28%", - отмечается в материалах.

По словам финансового директора ДОМ.РФ Давида Овсепяна, за 11 месяцев прирост чистых процентных доходов составил 37%. На фоне роста финансовых показателей ДОМ.РФ повысил прогноз по прибыли на 2025 год до 88,1 млрд рублей, добавил он.

За январь-ноябрь ДОМ.РФ разместил три выпуска ипотечных облигаций общим объемом более 265 млрд рублей, обеспеченных ипотечными кредитами Сбербанка и Альфа-банка.

Также за 11 месяцев ДОМ.РФ подписал 140 сделок проектного финансирования общим объемом более 1,1 трлн рублей. Покрытие новых выдач притоками эскроу в результате продаж квартир в ноябре-декабре составляет 116%, что более чем на 30% выше среднегодовых темпов.

В ноябре ДОМ.РФ получил в управление еще 33,8 га земли и около 67,4 тыс. кв. м недвижимости по итогам заседаний профильной правительственной комиссии. Среди полученных лотов - 14 объектов культурного наследия в шести регионах.