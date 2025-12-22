Заммэра Ефимов: в Москве темпы строительства жилья при текущей ставке могут снизиться

По его словам, дефицит кадров наблюдается на многих строительных объектах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Возможность снижения темпов строительства жилья в столице относительно среднегодовых показателей существует при сохранении текущего уровня ключевой ставки. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК.

"Пузырем бы не назвал ситуацию на рынке [недвижимости] Москвы. <...> Если говорить про сжатие, то, да, оно происходит, оно будет. Конечно же, вызывает опасения высокая ставка. При текущем уровне ставки возможно снижение относительно среднегодовых темпов строительства, которые для города необходимы", - сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в жилищной сфере стабильная. "Мы ожидаем, что по итогам текущего года ввод [жилья] будет на уровне предыдущего - порядка 6,5 млн квадратных метров. Сейчас идут итоговые проверки", - указал он. Ефимов отметил, что наблюдается небольшой рост распроданности квартир. "Если говорить про разрешение на строительство, то на текущий момент, если сравнивать год к году, динамика всего минус 5%. <...> В этом году мы имеем абсолютный рекорд на строительство нежилой недвижимости, это около 7 млн [квадратных] метров", - добавил он.

Кроме того, заммэра заверил, что дефицита жилой недвижимости точно не будет.

Комментируя проблему обманутых дольщиков, Ефимов подчеркнул, что все жилые объекты достроены, но есть те, кто пока не может получить квартиру. "Во-первых, потому что часть домов была введена в 3-4 квартале текущего года. Во-вторых, по ряду лиц, которые претендуют на получение квартиры, есть спорные моменты в документальном оформлении, в некоторых случаях требуется решение суда, - пояснил он. - Но я уверен, что мы эту работу к середине следующего года завершим полностью. Что касается объектов, которые были нежилыми, те, которые город на себя взял, мы также закроем в установленные сроки".

Как отметил Ефимов, дефицит кадров наблюдается на многих строительных объектах. По его словам, надо добиваться повышения производительности труда за счет увеличения механизации, использования префаб-технологий.

Рекорды по реновации

План по реновации по итогам текущего года будет даже перевыполнен, указал заммэра. "У нас будет в этом году рекордный ввод - два с небольшим миллиона квадратных метров. На следующий год планы еще более амбициозные - порядка двух с половиной миллионов [квадратных метров]", - рассказал он.

Ефимов также обратил внимание на то, что переселение москвичей в новые дома идет по плану. Таким образом, до конца года программа по реновации будет выполнена на четверть, отметил он.

Комментируя дальнейшие планы по реновации, заммэра подчеркнул, что власти рассматривают включение в программу домов тех серий, которые не были включены в текущую волну. При этом жители смогут принять решение о вхождении в программу уже сейчас, указал он.