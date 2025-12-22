ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Чекунков отметил важность дальневосточой ипотеки для повышения качества жизни

До рекордных значений выросли объемы жилищного строительства, отметил глава Минвостокразвития
09:41

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" остается одним из ключевых и наиболее результативных инструментов повышения качества жизни в регионах. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Дальневосточная и арктическая ипотека остается одним из ключевых и наиболее результативных инструментов повышения качества жизни в регионах ДФО и АЗРФ. Благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 182 тыс. семей и квалифицированных специалистов, а общий объем выданных кредитов составляет 900 млрд рублей", - сказал министр.

Чекунков отметил, что до рекордных значений выросли объемы жилищного строительства. "Инициатива фактически переформатировала рынок недвижимости в округе. До рекордных значений выросли объемы жилищного строительства. Каждая вторая квартира в новостройках покупается с использованием льготной ипотеки. Такой устойчивый спрос привел в регион крупных федеральных застройщиков, обеспечил выравнивание рынка и сдерживание цен", - сказал глава Минвостокразвития.

Министр добавил, что в 2025 году цена квадратного метра в новостройках Дальнего Востока была на 21% ниже средней по стране. "В начале действия программы ситуация была противоположной: цены превышали среднероссийский показатель на 15%. Существенно выросла доступность ипотечного кредита для семей: доля ежемесячного платежа в средней заработной плате жителя ДФО за десять лет снизилась вдвое, с 63% до 28%", - пояснил он.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023-го. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых. 

