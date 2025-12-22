"Домклик": рост цен на долгосрочную аренду однушек замедлился на 6 п. п.

Аналитики объясняют это замедлением инфляции и поэтапным снижением ключевой ставки Банком России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рост цен на долгосрочную аренду однокомнатных квартир эконом- и комфорт-класса в РФ по итогам 2025 года замедлился на 6 процентных пунктов (п. п.): рост за 2024 год составил 17% против 11% в нынешнем году. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"Аналитический центр Домклик подвел итоги 2025 года на рынке аренды однокомнатных квартир эконом- и комфорт-класса (20-40 кв. м) в крупных городах России. В 2025 году прирост медианной стоимости аренды составил 11% (с 28,2 тыс. руб. в январе до 31,3 тыс. руб./мес. в декабре), тогда как в 2024 году аренда подорожала на более чем 17% (с 24,1 тыс. руб. до 28,2 тыс. руб./мес)" - отмечается в материалах.

Снижение динамики роста арендных ставок аналитики объясняют замедлением инфляции и поэтапным снижением ключевой ставки Банком России, что сделало рыночную ипотеку доступнее и подтолкнуло часть потенциальных арендаторов взять ипотеку. На коррекцию цен также мог повлиять ввод новых проектов. Востребованность арендных квартир в домах советской постройки уменьшается, что также побуждает собственников снижать цены.

Динамика цен на рынке аренды стала более разнонаправленной: если в начале осени трендом был рост цен, то к концу года ситуация стала неоднородной. По России в целом цены после пика спроса снизились примерно на 4% и в декабре составили 31,3 тыс. рублей против 32,5 тыс. руб./мес. в сентябре. За сентябрь-декабрь этого года лидером по росту арендных ставок стал Нижний Новгород (+11,1%, до 30 тыс. руб./мес.) Краснодар и Челябинск (по +8,7%, до 25 тыс. руб./ мес. соответственно), Красноярск (+8%, до 27 тыс. руб./ мес.) Снижение цен на аренду было зафиксировано в Москве (-1,3%, до 62,7 тыс. руб./мес.), Санкт-Петербурге (-7,2%, до 43,6 тыс. руб./мес.) и во Владивостоке (-4,4%, до 43 тыс. руб./мес.).