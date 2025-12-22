Кабмин уже исполнил поручение о непродлении моратория на штрафы для застройщиков

Такую задачу дал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ уже исполнило поручение президента России Владимира Путина о непродлении моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли", - отметил глава кабмина.