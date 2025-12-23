"Движение.ру": продажи жилья выросли с 2024 года в шести городах-миллионниках

Положительную динамику зафиксировали в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Перми, Казани, Омске и Москве

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Продажи квартир в новостройках за 2025 год превысили показатели 2024 в шести городах-миллионниках России. Такие данные привели аналитики "Движение.ру".

"В период с января по ноябрь 2025 года российские девелоперы реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах, это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 522 тыс. В нескольких (шести - прим. ТАСС) российских городах-миллионниках продажи жилья в 2025 году превысили результаты прошлого года", - сказано в сообщении.

Наибольший рост продемонстрировал Нижний Новгород, где продажи выросли с 4,65 тыс. до 6,26 тыс., то есть на 34,6%. Увеличение показателя зафиксировано и в Омске - на 16,1%. Также положительная динамика есть у Ростова-на-Дону, Перми, Казани и Москвы.

Самый заметный спад в продажах жилья зафиксирован в Красноярске: с 6,4 тыс. до 4,8 тыс., на 25%. Также снизились показатели у Краснодара и Челябинска - на 22,7% и 19,1% соответственно.

Аналитики заключили, чтобы достичь итоговых показателей 2024 года, застройщикам необходимо до конца года продать еще 71 тыс. квартир. Это, по мнению экспертов, вполне возможно при сохранении динамики продаж и на фоне изменений условий льготной семейной ипотеки.