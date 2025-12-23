Аналитики сообщили, что Краснодар обогнал Петербург по объему ввода жилья

В топ-3 по этому показателю также вошли Ростов-на-Дону и Москва, сообщили в компании "НДВ Супермаркет Недвижимости"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Краснодар и Ростов-на-Дону вместе с Москвой вошли в топ-3 локаций РФ по объемам строительства нового жилья, сообщили ТАСС в компании "НДВ Супермаркет Недвижимости", основываясь на данных внутренней брокерской аналитики.

"Аналитики изучили, какие локации страны входят в фазу активного роста - об этом говорит ежегодное увеличение объемов строительства нового жилья, а размер локальных рынков указывает на концентрацию капиталов и повышение качества жизни. Первое место по объему первичного рынка занимает Москва с показателем в 3,2 млн кв. м - это 53 140 квартир и апартаментов. На втором месте - Краснодар, где 2,6 млн кв. м (51 268 лотов), и с заметным отрывом от него - Ростов-на-Дону, первичный рынок которого составляет 1,6 млн кв. м (32 950 лотов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Санкт-Петербурге объем первичного рынка в текущем периоде достиг 1,5 млн кв. м - это 32 861 предложение жилья.

"Остальные шесть локаций объединяет стабильный рост внутренней миграции и агломерации. Каждый из центров привлекателен по-своему: деловой Екатеринбург (1,4 млн кв. м, 27 413 лотов), одна из "житниц" страны Воронеж (1,1 млн кв. м, 21 566 лотов), академический Новосибирск (884,6 тыс. кв. м, 16 893 лота), курортный Крым (786,5 тыс. кв. м), индустриальный Красноярск (615,5 тыс. кв. м, 11 073 лота) и центр нефтяного Башкортостана Уфа (527,8 тыс. кв. м, 10 920 лотов)", - добавляется в материалах.

При этом, по данным компании, объем предложения в Крыму за год вырос сильнее всего в стране - по сравнению с данными к концу 2024 года первичный рынок в республике прибавил 55,7%, что обусловлено вводом большого числа новых домов. В Воронеже этот показатель вырос на 20,8%, но здесь увеличение связано не только с появлением новых предложений, но и с небольшим охлаждением спроса. Еще в четырех городах из топ-10 динамика составила от 1,6% до 9,9%.

Спрос на Крым

Начальник управления маркетинга и рекламы девелоперской компании ООО "РНКБ Развитие" Анастасия Журавлева отметила, что показатели по Крыму легко объяснить - в 2025 году полуостров посетило на 20% больше отдыхающих, а это дает серьезный импульс для развития сферы недвижимости.

По данным этой компании, Крым занимает восьмое место по объемам первичного рынка, причем 85% предложений сконцентрировано в региональном центре Симферополе, а также курортных Ялте, Симферополе, Алуште, Евпатории и Саки.

"Находясь внутри рынка, можем сказать, что Саки все еще остается одной из недооцененных точек полуострова. В общей структуре предложения крымской недвижимости он занимает лишь 6%, но его емкость - значительно выше как у потенциального курорта федерального уровня. Здесь понятная и привлекательная для инвесторов траектория роста - развитие курортной инфраструктуры с медицинскими центрами. Мы отмечаем устойчивый спрос на это предложение", - добавила Журавлева.