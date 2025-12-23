В Якутии введут рекордные объемы жилья в 2025 году

Предыдущий рекорд в регионе установили в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают в 2025 году ввод не менее 800 тыс. кв. м жилья, данные показатели станут рекордными. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, выступая с посланием Госсобранию республики.

"В этом году в строительном комплексе, несмотря на все проблемы, ожидается новый рекорд - по итогам года будет введено не менее 800 тыс. кв. м жилья", - сказал Николаев.

Рекордные за всю историю 752 тыс. кв. м жилья были введены в Якутии в 2024 году. Строители смогли побить рекорд 1990 года, когда было введено 744 тыс. кв. м.

Как уточнили в региональном правительстве, по программе "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на 2025 год плановое значение ввода жилья для республики составляет 690 тыс. кв. м. За последние 10 лет в республике построено более 6,5 млн кв. м жилья.