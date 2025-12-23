Число сделок с ипотекой в новостройках Москвы сократилось почти на 28% за год

По словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, доля ДДУ с кредитами за январь-ноябрь 2025 года на 7% ниже среднего показателя последних пяти лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число сделок с ипотекой с новостройками в Москве в январе-ноябре 2025 года сократилось на 27,7% к аналогичному периоду 2024 года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В январе-ноябре 2025 года в столице зарегистрировано 47 918 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. В годовом выражении показатель снизился на 27,7% к аналогичному периоду 2024 года (66 294 ДДУ) и 44,2% к итогу 11 месяцев 2023 года (85 854 ДДУ). Доля первичных договоров с кредитами за январь-ноябрь 2025 года составила 44,7%", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, доля ДДУ с кредитами за январь-ноябрь текущего года на 7% ниже среднего показателя последних пяти лет - 51,7%. "Безусловно, влияние на текущую картину оказывают такие факторы как стоимость первичной недвижимости, условия кредитования и ставка, а также одобряемость ипотечных займов банками", - приводятся в сообщении его слова.

В ноябре зарегистрировано 5,7 тыс. сделок с ипотекой, что на 6,7% больше октябрьского результата - 5,3 тыс. договоров. В годовом выражении динамика сделок составила 25%: в ноябре прошлого года было оформлено 4,6 тыс. договоров. По сравнению с ноябрем 2023 года (9,6 тыс. договоров) число ипотечных сделок с ДДУ упало на 40,5%. Доля первичных сделок, зарегистрированных с применением ипотеки, в ноябре стала максимальной с начала 2025 года, достигнув 50,7% - годовой рост составил 11,2% - в ноябре прошлого года было 39,5% сделок.