Чекунков: "Гектар" и льготная ипотека повышают качество жизни в ДФО и АЗРФ

Совместная реализация программ создает новую категорию предпринимателей-землевладельцев, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Программы "Гектар" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" формируют устойчивую среду для развития территорий и повышения качества жизни на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Программы "Гектар" и льготная ипотека действуют как единый комплекс мер, формируя устойчивую среду для развития территорий и повышения качества жизни на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказал министр.

Чекунков отметил, что совместная реализация программ создает новую категорию предпринимателей-землевладельцев, стимулирует формирование доступного рынка жилья, поддерживает рост строительной отрасли и обеспечивает реальные изменения в повседневной жизни сотен тысяч семей.

"Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" продолжает расширяться. С 2025 года по поручению президента России расширен круг получателей: льготная ставка доступна участникам проекта "Земский работник культуры", семьям с третьим ребенком, рожденным после 1 января 2024 года, а также всем работникам образовательных организаций. Дополнительно введена возможность приобретения жилья на вторичном рынке в населенных пунктах, где отсутствует новое строительство, что существенно повышает гибкость инструмента и охват регионов", - добавил глава Минвостокразвития.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023-го. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.