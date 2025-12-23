В Амурской области началось заселение первого арендного дома

Льготное жилье предоставлено 92 семьям работников социальной сферы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ключи от новых квартир вручили жильцам первого в Амурской области арендного дома. Льготное жилье здесь предоставлено 92 семьям работников социальной сферы, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в регионе стартовало заселение первого в области арендного дома, построенного в рамках программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ". В селе Чигири Благовещенского округа ключи от новых, современных квартир получают работники социальной сферы - образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта. Всего 92 семьи", - написал губернатор Приамурья.

Орлов отметил, что программа арендного жилья позволит решить две задачи: предоставить людям в аренду комфортное жилье по льготной ставке и создать веские основания для закрепления в регионе квалифицированных кадров. Всего до 2027 года в регионе планируется ввести 2 470 таких квартир. Дома будут построены в Благовещенске, Белогорске и Октябрьском районе.

"В условиях разворота на Восток и с учетом нынешней геополитической ситуации развитие Дальнего Востока определено приоритетом для страны. Особое место в такой работе занимает создание для людей современных и комфортных условий жизни. В том числе этому помогает программа арендного жилья, которая реализуется по инициативе президента", - сообщается на сайте правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Общая площадь квартир в новом жилом комплексе в селе Чигири составляет 5,4 тыс. кв. м. Дом построен с привлечением проектного финансирования от банка ДОМ.РФ. Всего в рамках программы "Доступное арендное жилье" выделено 87 млрд рублей на строительство около 11,7 тыс. квартир на Дальнем Востоке и в Арктике.