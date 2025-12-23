"Движение.ру": рост цен на жилье в новостройках замедлился почти в девять раз

По данным аналитиков, средневзвешенная цена на 1 кв. м по стране выросла со 195,7 тыс. до 199,4 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Скорость роста стоимости жилья на первичном рынке замедлилась почти в девять раз в сравнении с 2024 годом: с 16,6% до 1,88%, оказавшись ниже темпов инфляции, уровень которой в ноябре составил 6,6%. Средневзвешенная цена на 1 кв. м по стране выросла со 195,7 тыс. до 199,4 тыс. рублей, приводят данные аналитики "Движение.ру".

"Рост цен на жилье в целом по России в 2025 году максимально замедлился. Перестал дорожать как квадратный метр, так и реализованные лоты в новостройках. За год квадратный метр жилья в новостройках России подорожал на 1,88% - это в три с половиной раза ниже официального уровня инфляции", - сказано в сообщении.

Исследователи добавили, что самый быстрый рост стоимости 1 кв. м в новостройках среди городов-миллионников зафиксирован в Новосибирске - почти 31%. Также показатель оказался высоким в Екатеринбурге - 13,28% и Волгограде - 13,21%. Наиболее медленный рост цен на первичном рынке квартир продемонстрировал Омск - 1,49%, а в Самаре стоимость и вовсе снизилась на 8,8%.

При этом средневзвешенная цена квартиры в стране уменьшилась почти на 1%: с 9,26 млн до 9,17 млн рублей. Больше всего изменения заметны в Самаре, где жилье подешевело на 24,4%, Казани - 12,1% и Нижнем Новгороде - 8,1%. Как объяснили аналитики, разница между изменениями цен на 1 кв. м и квартиры обусловлена уменьшением средней площади жилья на рынке.