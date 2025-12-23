Территорию в Басманном районе Москвы реорганизуют

На участке создадут современный общественно-деловой комплекс с офисами, отделениями банков, магазинами, кафе и ресторанами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии городской территории площадью 1,23 га на Нижней Красносельской улице в Басманном районе. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемый участок расположен по адресу: Нижняя Красносельская улица, вл. 35, стр. 1а, 52, 58, 59, 60 - вблизи пересечения с Ольховской улицей. В настоящее время его занимают устаревшие торговые и другие объекты. Градостроительный потенциал участка составляет 59,4 тыс. кв. м недвижимости, что позволит создать современный общественно-деловой комплекс с офисами, отделениями банков, магазинами, кафе и ресторанами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате реализации проекта будет создано порядка 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Всего правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 160 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 1,6 тыс. га, в рамках которых планируется возвести более 31 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано свыше 350 тыс. рабочих мест.