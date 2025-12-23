Сбер предоставит "Гранель" 9,8 млрд рублей на вторую очередь ЖК на юго-востоке Москвы

Общая площадь зданий - 63,6 тыс. кв. м, дома рассчитаны на 754 квартиры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сбербанк профинансирует группу компаний "Гранель" на 9,8 млрд рублей для строительства второй очереди жилого комплекса "Mypriority Дубровка" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Сбербанк открыл группе компаний "Гранель" кредитную линию в размере 9,8 млрд рублей до мая 2029 года для строительства второй очереди жилого комплекса бизнес-класса в Южнопортовом районе", - говорится в материалах.

Уточняется, что вторая очередь состоит из четырех секций высотой 6, 7 и 28 этажей. Общая площадь зданий - 63,6 тыс. кв. м. Дома рассчитаны на 754 квартиры. Площади квартир начинаются от 29 кв. м.

В 2025 году Московский банк Сбера предоставил девелоперам более 851 млрд рублей проектного финансирования и банковских гарантий, отмечается в сообщении со ссылкой на председателя Германа Барга. "Сейчас в нашем общем портфеле девять проектов жилых комплексов на стадии строительства", - сообщила в свою очередь старший вице-президент по экономике и финансам ГК "Гранель" Мария Триандафилова.

Проект ЖК на юго-востоке Москвы предусматривает возведение корпусов общей площадью 237 тыс. кв. м, а также подземного паркинга, школы на 400 мест и детсада на 175 мест.