Core.xp отметила рост предложения объектов премиум-класса на рынке жилья Сочи

Количество объектов недвижимости в одном из главных курортов России увеличилось почти в два раза, отметили в компании

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Количество объектов премиум-класса на рынке недвижимости одного из главных курортов России - Сочи в 2025 году увеличилось почти в два раза - с 12,3% до 23,1%, сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании Core.xp. При этом доля сделок в данном сегменте за последние несколько лет выросла с 0,2% до 23,3%, в то время как в комфорт-классе, наоборот, снизилась - с 97,4% до 46,5%.

"В 2024 году [в Сочи] доля премиум-класса в экспозиции по количеству лотов составляла 12,3%, а по итогам 9 месяцев 2025 года продемонстрировала двойной рост, достигнув 23,1%. <...> В 2021 году на комфорт-класс приходилось 97,4% всех сделок, доля бизнес-класса составляла 2,5%, а премиум-сегмента - всего 0,2%, <...> по итогам трех кварталов 2025 года ситуация кардинально изменилась. Сегодня на премиум-класс приходится треть всех сделок, доля бизнес-класса составляет 23,3%, тогда как комфорт-класс сократился до 46,5%", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что рынок жилья Сочи перегрет. Так, средняя площадь сделки в сегменте премиум-класса составляет около 30 кв. м, что, по мнению экспертов жилого направления компании, указывает на доминирование инвестиционного "гостиничного" сегмента в структуре спроса. Переход интереса покупателей от классической жилой недвижимости к курортной подтверждает и зафиксированный аналитиками рост в структуре сделок по договорам долевого участия: с 2021 по 2024 год доля премиум-класса выросла с 0,2% до 19,5%, а бизнес-класса - с 2,5% до 30,7%.

"Рост доли премиальной недвижимости с пятизвездочной инфраструктурой в сделках и экспозиции является прямым подтверждением того, что рынок завершил свою трансформацию от строительства классического жилого фонда к созданию инвестиционных активов, доступных частным инвесторам и физическим лицам", - цитирует пресс-служба директора, руководителя направления жилой недвижимости Core.xp Екатерину Ломтеву.