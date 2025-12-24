В Крыму национализировали имущество 500 физических и юридических лиц

Большинство крупных объектов уже обращены в собственность республики, многие проданы российским инвесторам

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Объекты недвижимости порядка 500 физических и юридических лиц, поддерживающих действующий киевский режим, были национализированы в Республике Крым с 2022 года. Об этом сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.

"За последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5 600 объектов, в том числе имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее. Большинство крупных объектов, принадлежавших тем, кто воюет против нас, уже обращены в собственность Крыма, многие - проданы новым, российским инвесторам", - написал он в Telegram-канале.

О национализации

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", имущество ООО "Руслайн ко", "Мегастроя", а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк", ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "Каракаш агро", АО "Пансионат".