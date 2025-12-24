Средняя стоимость новых апартаментов в Крыму выросла в 1,5 раза

Для квартир на первичном рынке такой прирост составил всего 13%

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Средняя цена, за которую в 2025 году покупали апартаменты в новостройках в Республике Крым, выросла практически в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом - до 16,3 млн рублей. При этом для квартир на первичном рынке такой прирост составил всего 13%, сообщил ТАСС руководитель департамента консалтинга и инвестиций компании по продаже недвижимости "БЕСТ-Новострой" Андрей Стряпухин, ссылаясь на внутреннюю аналитику компании.

"Средний бюджет покупки апартаментов в Крыму за год вырос на 45% и составил 16,3 млн рублей. При этом рост средней цены квадратного метра ниже - 23%, или 369 тыс. рублей. Стоит отметить, что пиковое значение этого показателя пришлось на июль 2025-го - цена 1 кв. м достигла 461 тыс. рублей. Колебания в основном связаны с изменением структуры экспозиции", - сказал он, уточнив, что лидерами по числу продаж стали два комплекса в городе Саки и один проект в Феодосии.

Стряпухин отметил, что при этом предлагаемые, а не реально купленные апартаменты по средней цене выросли не столь сильно. В среднем по экспозиции цена 1 кв. м поднялась также на 13%, до 399 тыс. рублей, а средний бюджет увеличился на 16% - до 21,2 млн рублей.

При этом, по данным компании, рост среднего бюджета покупки жилой недвижимости более скромный - разница за год составила 13%, то есть за эти объекты отдавали в среднем 8,9 млн рублей. Цена 1 кв. м для этой категории выросла на 14% - до 194 тыс. рублей. В среднем по предлагаемым квартирам цена ниже, чем на апартаменты, почти в два раза: средняя цена увеличилась на 18% и составила 10,7 млн рублей, а 1 кв. м подорожал на 17%, до 209 тыс. рублей.

Собеседник агентства добавил, что при этом число жилых комплексов в Крыму выросло с 84 до 97, а вот проектов с апартаментами предлагается меньше, чем год назад: 31 вместо 36. Средняя площадь предлагаемых квартир практически не изменилась - средний показатель вырос на 0,5 кв. м, до 51 кв. м. В сегменте апартаментов разница чуть более ощутимая: прирост составил 1,5 кв. м - до 53 кв. м.

Покупка готового бизнеса

Начальник управления маркетинга и рекламы девелоперской компании ООО "РНКБ Развитие" Анастасия Журавлева обратила внимание, что стоимость апартаментов в Крыму значительно выросла за последние годы, и есть предпосылки для дальнейшего удорожания. Текущее двукратное различие в стоимости между квартирами и апартаментами в значительной степени обусловлено расположением: апартаменты, как правило, возводятся в непосредственной близости от моря, часто на первой береговой линии, что обеспечивает высокую привлекательность для покупателей. Кроме того, жилая недвижимость в новостройках преимущественно представлена проектами комфорт-класса, тогда как апартаменты позиционируются как премиальный сегмент, то есть бизнес-класс и выше.

Однако, по сведениям "РНКБ Развитие", значительная часть покупателей - порядка 29% - предпочитает покупку апартаментов, а не квартир. Ведь они подходят как для личного проживания владельцев, так для инвестиционных целей: дело в том, что апартаменты продаются с отделкой и дальнейшим управлением - фактически готовый бизнес, который привлекает инвесторов.