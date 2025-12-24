В Красноярском крае требуют от СФУ принять на баланс затраты на 0,5 млрд рублей

Предварительное рассмотрение иска начнется 29 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края требует от Сибирского федерального университета (СФУ) принять на баланс затраты на строительство объектов на сумму 547,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы арбитражного суда региона.

"В арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края к Сибирскому федеральному университету об обязании принять на баланс затраты на строительство объектов университетского городка в размере 547,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По информации министерства, на балансе ведомства числятся затраты на общежития, библиотеки универсиады, медицинский центр в Деревне Универсиады (Всемирная зимняя универсиада прошла в Красноярске в 2019 году), многофункциональный комплекс, пешеходный бульвар "Студенческий" и инженерные сети университета.

"В рамках исполнения поручений президента РФ по инвентаризации объектов, построенных с привлечением бюджетных средств, министерство направило в адрес университета акт приема-передачи затрат по указанным объектам. Однако ответчик отказался его подписывать, сославшись на то, что объекты уже зарегистрированы как объекты федеральной собственности и затраты списаны при их вводе в эксплуатацию", - отмечается в сообщении суда. Предварительное рассмотрение иска начнется 29 января 2026 года.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.